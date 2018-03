Teatro fisico con maschere: dalla Germania sul palco ecco "Familie Flöz"

Domenica 18 marzo alle or 16 al Diego Fabbri va in scena un'opera di "teatro fisico" con maschere dalla Germania, dal titolo "Hotel Paradiso" per la regia di Michiael Vogel.

Familie Flöz è una famosissima Compagnia tedesca di Teatro fisico con maschere. La formazione affonda le sue radici nella Folkwang-Hochschule di Essen, l‘unico istituto di formazione statale per il Teatro di espressione corporea in Germania. Nel 1996 presso la miniera dismessa “Hannover” a Bochum, ha luogo la prima assoluta della pièce Familie Flöz kommt über Tage, un omaggio alla cultura del lavoro e dell’industria mineraria della regione della Ruhr. L’opera viene salutata da stampa e pubblico come un grande successo e nel 2003 ispirerà il nome del gruppo: “Flöz” è, infatti, il nome di uno strato geologico contenente preziose materie prime. “Familie Flöz” è stata a oggi con le sue opere di Teatro fisico in tournée in 34 diversi paesi. La Compagnia fa Teatro servendosi di mezzi che vengono “prima” del linguaggio parlato ovvero delle maschere: ogni conflitto si manifesta prima di tutto nel corpo e il conflitto corporeo è l'origine di ogni situazione drammatica e la maschera similmente a un testo, porta con sé non solo una forma, ma anche un contenuto. La maschera prende vita sia grazie all’attore ma innanzitutto grazie all'immaginazione dello spettatore, che ne diventa, in una certa misura, anche il creatore.

La scorciatoia per il paradiso passa per l'inferno

Strane cose accadono nel tranquillo Hotel Paradiso, un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia. Ci sono quattro stelle che orgogliosamente troneggiano sull'entrata e una fonte che promette la guarigione di malattie fisiche e psichiche. Ma si intravedono nubi all'orizzonte. Il figlio sogna il vero amore mentre combatte una dura battaglia con la sorella per mantenere il controllo sulla gestione dell'albergo. La donna del piano ha un problema di cleptomania e il cuoco ha una passione, quella di macellare, non solo animali...

Quando il primo cadeve affiora, tutto l'albergo scivola in un vortice di strani avvenimenti. Fra le alte vette delle Alpi si aprono abissi da cui è impossibile fuggire. La chiusura dell'albergo sembra a questo punto solo una questione di tempo. Si sa, un cadavere non porta mai bene...

Familie Flöz in versione noir! Un giallo sulle Alpi pieno di umorismo, sentimenti travolgenti e un tocco di melanconia.