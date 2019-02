La travolgente comicità di Bergonzoni in "Trascendi e sali"

Sabato 16 febbraio, alle ore 21.00, Alessandro Bergonzoni si esibirà al Teatro Mentore di Santa Sofia. L'attore bolognese porta in scena “Trascendi e sali”, con la regia dello stesso Bergonzoni e di Riccardo Rodolfi.



“Trascendi e sali” è un consiglio ma anche un comando. O forse una constatazione dovuta ad una esperienza vissuta o solo un pensiero da sviluppare o da racchiudere all’interno di un concetto più complesso, come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere. La carta diventa forbice per trasformarsi in sasso, dove il comico si interroga per confessare e chiedere e tornare a indicare quello che evidentemente lui vede prima degli altri.

Forse. Sicuramente. Sicuramente forse.



Dall’alto della sua “pensostruttura”, Bergonzoni osserva, fotografa e descrivere l’umanità con giochi di lingua rocamboleschi. Lo spettacolo si apre con una salita, prosegue con una discesa incerta e si sofferma a lungo al centro della scena. L’assurdità della verve parolistica impegna lo spettatore in una comicità sottile, invita a riflettere sulle parole, sulla cristallizzazione di modi di dire, sull’assuefazione al linguaggio incolore con cui comunichiamo: una tastiera predefinita che compone frasi usurate. Dall’alto si osserva, dal basso si abita nell’epoca del Risarcimento a favore di una “chirugia etica per rifarsi il senno”.



Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti “Cumulativo”e “Prosa”. Per i non abbonati: ingresso 25 euro (ridotto 22 euro per under 27 e over 65). Info e prenotazioni: teatromentore@gmail.com, 349.9503847