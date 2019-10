La stagione teatrale forlivese raddoppia: ecco gli spettacoli del Teatro Félix Guattari

Prende il via venerdì 15 novembre per chiudersi venerdì 17 aprile 2020 la prima stagione del Teatro Félix Guattari in Forlì, negli spazi dell’Ex Filanda Maiani, nel quartiere di Schiavonia in via Orto del Fuoco, 3. Un nuovo cartellone, dedicato al teatro di ricerca e sperimentazione, va ad arricchire la proposta culturale forlivese. Una scelta quella della direzione artistica di Masque Teatro (Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli), che vuole dare continuità, durante tutto l'anno, alla variegata attività di promozione culturale che la compagnia svolge sul territorio da quasi un trentennio.

Dopo aver creato nell'ambito del cartellone del teatro comunale Diego Fabbri, dal 2012 al 2018, la prima vera stagione di Teatro Contemporaneo, di pari dignità alle stagioni tradizionali di Prosa e Danza, Masque teatro è ora pronta a lanciare la sua sfida più ambiziosa: creare negli spazi del teatro Félix Guattari, sede storica della compagnia, dal 2014 divenuta teatro cittadino, una propria stagione di teatro, danza, musica e filosofia.

Con il titolo "Corpo:Phatos" la stagione del Guattaripresenta sette spettacoli di teatro e danza contemporanei portando a Forlì uno spaccato della scena performativa della ricerca nata negli anni Novanta, ospitando il lavoro di compagnie quali: Teatro i(Milano), PietroBabina/Mesmer(Bologna), Mk(Roma), Barletti-Waas (Berlino), Masque Teatro (Forlì) e Motus (Rimini).A ogni spettacolo, previsto alle 21, seguirà un secondo appuntamento, tre concerti nella prima parte della stagione, 4 incontri di filosofia e teoria delle arti performative da gennaio ad aprile 2020.

Programma

Il sipario si alza venerdì 15 novembre con lo spettacolo liberamente ispirato a “Lo Straniero” di Albert Camus. Dal titolo “Lo straniero -un funerale” (di Francesca Garolla regia di Renzo Martinelli con Woody Neri).

Il secondo è un doppio appuntamento, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 dicembre. Masque teatro e Area sismica daranno vita ad un Haiku Festival (termine giapponese che sta ad indicare eventi molteplici concentrati in tempi ristretti) che coinvolgerà entrambi gli spazi delle due realtà forlivesi.

Si parte al Teatro Félix Guattari il 14 dicembre con Pietro Babinache porta in scena “Macello”. Il lavoro prende ispirazione dalla collezione di poesie omonima del poeta Ivano Ferrari, pubblicata da Einaudi nel 2004. La serata prosegue alle 22:15 con il concerto di Craig Taborn, compositore, pianista e tastierista, considerato una delle stelle più luminose del firmamento della musica attuale e non solo jazzistica.

La seconda giornata dell'Haiku festival si svolgerà presso gli spazi di Area Sismica, in via Le Selve 23 Forlì. Alle 18 Masque teatro presenta Luce performance per Tesla Coil e CO2, con Eleonora Sedioli, storica attrice e performer di Masque teatro. La serata prosegue alle 18.30 con il concerto del trio The Last Dream of the Morning composto da musicisti d'eccezione della scena free mondiale, John Butcher(sassofoni), John Edwards (contrabbasso) e Mark Sanders (batteria).

Si riparte nel nuovo anno, il 25 Gennaio,negli spazi del Guattari con “GIUDA” della compagnia di danza romanaMK,conBiagio Caravano - performer storico di tutti gli spettacoli di MK. Le azioni del danzatore sono accompagnate da universi acustici che il pubblico ascolta in cuffia. Alle 21:45 seguirà un incontro dal titolo “Il comico in Brecht” con il filosofo forliveseRocco Ronchi, ordinario diFilosofia teoretica presso l’Università degli Studi di L’Aquila.

Il 21 febbraio la compagnia berlinese Lea Barletti e Werner Waasporta a Forlì “Monologo della buona madre” che affronta uno degli ultimi miti/tabù della società occidentale: quello della maternità. Una donna, da sola in scena, seduta su un piedistallo, come un oggetto da esposizione o un monumento, recita. Durante il suo monologo faranno la loro apparizione in scena, come altrettanti oggetti da esposizione/testimoni, il padre/marito, alcuni oggetti quotidiani, delle fotografie. Alle 22:15 si prosegue con il secondo degli appuntamenti filosofici della stagione. Florinda Cambria, professoressa incaricata di Antropologia della comunicazione all'Università degli Studi dell'Insubria, terrà una lezione dal titolo “Corpi Musici”.

Il 20 marzo protagonista è l’ultima produzione di Masque Teatro dal titolo KIVA con Eleonora Sedioli e la regia di Lorenzo Bazzocchi. Dopo lo spettacolo, alle 22:00, seguirà un incontro dal tema “Il ritmo performato“ con Sara Baranzoni e Paolo Vignola entrambi docenti rispettivamente arti performative e di filosofia all’Universidad de lasArtes de Guayaquil in Ecuador. In questa occasione sarà presentato il numero 10 della rivista online “La Deleuziana” alla presenza di Obsolete Capitalism e Sonic Plateau.

La stagione si chiude il 17 aprile con lo spettacolo della compagnia riminese Motusdi Enrico Casagrande, Daniela Nicolòe Silvia Calderoni.Lo spettacolo dal titolo: “Chroma Keys”è una incursione dentro al cinema, nella meraviglia della finzione e dei suoi vecchi “trucchi” stereoscopici.

Conclude la serata alle 21:45 Raimondo Guarino con un intervento dal titolo“Ejzenštejn e il Minotauro. Stanze di un Labirinto”.

Biglietti

Biglietto intera serata: €10, ridotto studenti e over 65: €4

14 dicembre - intera serata: €15, singoli spettacoli: €10

15 dicembre - intera serata: €12, singoli spettacoli: €10