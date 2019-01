"Occupy This Music", il live di Francesco Giardinazzo e il Riot Power Trio

Martedì 29 Gennaio alle ore 21 per la nuova stagione 2018/2019, sarà in scena al Teatro Testori una produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, con lo spettacolo Occupy This Music con sul palco Francesco Giardinazzo e il Riot Power Trio.



Con l'esecuzione di 15 brani dal vivo coordinati insieme da una voce narrante, verranno ripercorse le battaglie e le proteste dagli anni 50 sino ai giorni nostri. Come suggerisce il sottotitolo, da Bob Dylan ai Rage Against the Machine. Questi anni non sono importanti solo per la musica per la nascita del punk come nuovo genere, ma sono anni cruciali della nostra storia. E il rock in questo casi ha colto l'onere o l'onore di raccontarli e ci è riuscito anche egregiamente.

Questo spettacolo racconta attraverso le parole dei musicisti, la rabbia e la frustrazione del nostro secolo. Contro un sistema sociale diseguale, che crea barriere e separazioni, invece di apertura e di accoglienza. A tutto questo la risposta del rock sarà collettività e unione.



Biglietti disponibili anche on line: https://www.vivaticket.it/ita/event/occupy-the-music/121730



Biglietti: Intero euro 15, Ridotto* euro 13, Ridottissimo** euro 10

Biglietteria dalle ore 20.00

Inizio spettacoli ore 21.00

*Under 25, Over 65, Carta Doc, Carta Feltrinelli

**studenti universitari, scuole superiori, Art Card