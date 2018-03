Tedua incontra i fan e firma le copie dell’album “Mowgli” Sony Music



Acquista il cd “Mowgli” presso il Mondadori Bookstore e ricevi il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Tedua.



“Nella giungla non esistono etichette o status… sopravvive semplicemente chi ha le carte in regola per farcela“… con questa frase Tedua annuncia l’imminente uscita del suo nuovo album intitolato Mowgli, prodotto da Chris Nolan.



L'album è stato anticipato dai due fortunatissimi singoli "La legge del più forte" e il recentissimo "Burnout" che ha portato a casa un milione e mezzo di stream su Spotify e oltre un milione di visualizzazioni su Youtube.



Come anticipato dai due singoli il filo conduttore di questo nuovo disco è la voglia di Tedua di affermarsi come un moderno Mowgli nella giungla urbana, declinata nelle sue esperienza di vita vissuta. Il passato, con le sue difficoltà e gli errori che prendono vita nelle canzoni con la speranza di essere una sorta di guida generazionale per sopravvivere in questa giungla in cui viviamo ogni singolo giorno.

Gallery