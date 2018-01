Tele d'autunno: il punto di vista di anziani e bambini

Una mattina d'autunno i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell ' Infanzia Paritaria "Suore Francescane " di Forlì ha beneficiato dell'ospitalità della Casa di Riposo Pietro Zangheri , che per la lieta occasione ha aperto le porte dell ' incantevole spazio verde e non solo. La visita naturalistica si è arricchita infatti della conoscenza degli ospiti della struttura stessa , che hanno accolto i bambini con entusiasmo...una ventata di allegria e delicatezza che solo l ' infanzia può portare. Da tale incontro è scaturita una collaborazione all' insegna dell'arte , il giardino è stato il filo conduttore. Maestre ed Educatrici hanno proposto di dipingere l'autunno allo Zangheri in modo da avere un molteplice punto di vista: quello dei bambini e quello degli anziani. Il frutto degli sguardi prende il nome di tele dell' autunno, una mostra che vede esposte le opere d'arte di entrambe le realtà educative - assistenziali e che regala, oltre all' intensità dei colori , anche la bellezza che si cela dietro ad un incontro , che ha già il sapore di un'amicizia.

La mostra riamarrà aperta al pubblico presso la Sala Galassi della Residenza Pietro Zangheri in via F. Andrelini dal 20 gennaio al 1 febbraio tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 18,00.

L’inaugurazione ci sarà sabato 20 gennaio alle ore 10,30.