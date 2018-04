Terme di Castrocaro: è partita la stagione termale con tante novità

La stagione al via segna un traguardo importante per il noto presidio, inaugurato nel 1938 dal Principe Umberto di Savoia: ottant’anni in cui le acque altamente mineralizzate e i fanghi di velluto, patrimonio naturale di tradizione ultracentenaria, sono stati utilizzati con successo per fini preventivi, terapeutici e riabilitativi su milioni di pazienti. Un periodo in cui il complesso termale si è notevolmente evoluto e arricchito fino a diventare un’eccellenza e un punto di riferimento ben oltre i confini nazionali.

Per celebrare lo speciale compleanno, LONGLIFE Formula s.r.l, socio di maggioranza e gestore di Terme, ha avviato un radicale processo di rinnovamento, che proseguirà nel tempo fino a trasformare il presidio. I primi interventi migliorativi hanno riguardato il reparto destinato alle cure, trasferito in un padiglione impreziosito da ambienti luminosi, eleganti e confortevoli. Uno stabilimento in cui è possibile beneficiare delle proprietà di acque e fanghi, sfruttate già nel XV secolo su basi empiriche e oggi validate a livello scientifico attraverso studi finanziati dalle Terme di Castrocaro e condotti in modo rigoroso da Forst (Fondazione per la ricerca scientifica termale) e da prestigiose realtà accademiche. Riscontri che hanno conferito autorevolezza alla medicina termale, in grado di integrare e addirittura sostituirsi ai metodi curativi tradizionali. Gli attuali protocolli terapeutici consentono di trattare con risultati eccellenti una pluralità di patologie: disturbi che interessano l’apparato muscolo scheletrico, le vie respiratorie e l’orecchio medio (ne sono colpiti moltissimi bambini, a cui è riservato uno speciale reparto ludico - curativo), la circolazione veno-linfatica, l’apparato gastroenterico e quello ginecologico. Da quest’anno vengono inoltre riproposte le cure in ambito dermatologico, grazie alla riscoperta del potere astringente ma anche riparatore e antinvecchiamento delle risorse idrogeologiche castrocaresi.

Non solo cure ma anche relax: la nuova SPA TERMALE MAGICHE ACQUE

In linea con la direttiva dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, che interpreta il concetto di salute non più come semplice assenza di malattia bensì come stato completo di benessere, le Terme di Castrocaro sposano oggi salute e relax, con una proposta non solo curativa ma anche antistress. La nuova spa TERMALE Magiche Acque coniuga antichi usi e moderne tecnologie per offrire all’ospite un’esperienza coinvolgente e rigenerante: il Percorso Magico Benessere, un autentico viaggio tra i sensi che si snoda tra piscine con acqua termale e idromassaggi, sauna finlandese e biosauna aromatica, docce emozionali con cromoterapia, bagno turco, hammam e la nuova proposta per la remise en forme ovvero la vasca salina con diffusione sonora in acqua. Senza dimenticare la spa stream: un massaggio total body a pioggia con acqua salsobromoiodica potenziato dai delicati movimenti manuali di un qualificato operatore. Tra una coccola e l’altra, alle Magiche Acque è possibile concedersi una pausa per una salutare tisana nelle sale relax affacciate sul parco secolare di 8 ettari. I trattamenti distensivi consentono di depurare l’organismo da scorie e tossine, drenare i liquidi e combattere la ritenzione idrica, levigare e illuminare la pelle, liberare la mente abbandonandosi al puro piacere.

Nel mondo Terme, classificato dal Ministero della Salute di 1° Categoria Super, è attivo anche un attrezzato Centro di Riabilitazione che integra le proprietà curative delle acque termali con le più moderne tecniche fisiochinesiterapie.

Accesso alle cure

Ogni cittadino, nell’anno in corso, ha diritto a usufruire a un ciclo di cure in convenzione con il S.S.N., pagando il solo ticket

Per informazioni www.termedicastrocaro.it, tel. 0543.412.711.