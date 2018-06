Terre del Sangiovese: da Bertinoro la Granfondo di mountain-bike

Domenica primo luglio a Bertinoro si svolgerà la gara ciclistica in mountain bike "Terre del Sangiovese". La partenza è prevista per le ore 9:30 da piazza della Libertà, per una manifestazione che si appoggia su due circuiti distinti: Italian Mtb Awards ed Emilia Romagna – Deltos Cup.

Sarà un grande evento, quello che si prospetta domenica e relativo il mondo delle “ruote grasse”. Sono già numerosissimi i team iscritti alla gara e provenienti da varie regioni italiane. Inserita negli Italian MTB Awards e nel Deltos Cup Emilia Romagna, la Granfondo Terre del Sangiovese si sta preparando a gestire un evento, che sarà coperto da ben due telecamere di MTB Granfondo, nonchè molte delle redazioni pù importanti e relative la mtb, saranno presenti a Bertinoro, per raccontare appunto le fasi sportive della gara.

Iscrizioni aperte anche sabato pomeriggio e domenica mattina presso il Palasport di Bertinoro, parcheggio camper e parcheggio auto allestito nel campo sportivo per sorvegliare le auto in sosta, servizio bus navetta per potersi spostare dal campo di gara e dai parcheggi fino alla zona pasta party e premiazioni; per quanto riguarda il percorso il duo “Briccolani – Panda”, sta predisponendo tutto ciò che serve per dare la giusta segnaletica, affinchè anche in fase di prova percorso gli atleti possano completare un anello, senza però passare nei parchi e nelle proprietà che saranno fruibili solo domenica in fase di gara.

Tutto pronto, quindi, per domenica.