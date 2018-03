Con "The post", terzo appuntamento di "Apericinema" alla sala San Luigi

Terzo ed immancabile appuntamento alla Sala San Luigi con L'APERICINEMA.

Il 19 marzo con soli 6,00 Euro potrai gustare un ottimo aperitivo e goderti la visione del film "THE POST" con M.Streep e T.Hanks.

Il film narra della storia di Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, che nel nel 1971 divulga una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam.

Ecco il programma della serata:

-ore 19,30 aperitivo sul palco organizzato dai volontari della Soc. Sportiva San Biagio;

-ore 21.00 proiezione del film THE POST.

Ti aspettiamo per passare una bellissima serata insieme, tra cibo e il grande cinema, nella splendida cornice della Sala San Luigi situata nel pieno centro storico di Forlì.



Biglietti:

Aperitivo+Film Euro 6,00

Solo proiezione: Intero Euro 5,00 - ridotto Euro 4,00 - universitari Euro 3,00