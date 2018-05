"The Cadillac" tornano sul palco per una serata di Boogie

Dopo due anni e mezzo la band romagnola dei THE CADILLAC torna a calcare il palco del Naima di Forlì per proporre uno scoppiettante programma di Rock'n'Roll & Boogie Woogie.



The Cadillac nasce nel 2007 dall'incontro tra un cantante che ha Elvis nel cuore e un gruppo di musicisti che condividono con lui la passione per la musica e per gli anni '50 e del grande King!

La Band propone uno spettacolo di 2 ore a base di canzoni anni '50-inizio '60 live con una voce che sa portare lontano e un coro che vi farà riscoprire il bello della musica di quegli anni!

La The Cadillac saprà costruire una serata che va dai brani boogie da ballare a perdifiato alle ballad da ballare stretti stretti, dal grande Elvis fino alle migliori voci femminili, dal R'n'R più "grezzo" alle sonorità più Funk-Soul-Jazz.

Tutto questo ovviamente dal vivo con una sezione ritmica che spinge e suda, chitarra e tastiere che creano un sottofondo ricco e prezioso per una sezione di voci che sanno trasmettere quelle emozioni che solo la musica riesce a dare!

In consolle dj Andrea ZAP Zappoli e dj Mambo.



Inizio concerto ore 22.30.

Apertura locale ore 21.00.

Per info e prenotazioni: 393 541 9000.