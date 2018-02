The Cicago Plan: dal vivo il quartetto di archi, fiati e percussioni

Da oltre una decade questo dream-team euro-americano, formato da Steve Swell, Gebhard Ullmann, Fred Lonberg-Holm e Michael Zerang, ha tracciato un solco preciso nella definizione del jazz attuale, spostando il centro gravitazionale della composizione istantanea verso sonorità caleidoscopiche. Il Chicago Plan ha sviluppato uno stile improvvisativo unico, che si palesa come fosse musica scritta, rendendola estremamente accessibile anche a orecchie meno avvezze al jazz contemporaneo. Questo grazie a una comunione perfetta di quattro talenti sopraffini, che da decenni solcano i più importanti palchi di tutto il mondo.

Il concerto inaugura inoltre la formula "concerto + party" che avrà il suo fulcro quest'estate nel palco esterno di Area Sismica. Le feste, a cura dei Residents Dj, sono a ingresso libero.

Gebhard Ullmann ha studiato medicina e musica ad Amburgo, prima di trasferirsi a Berlino nel 1983. Da allora ha registrato più di 50 album come leader o co-leader e ha collaborato con un’enormità di musicisti di ogni angolo del pianeta. Dalla metà degli anni ’90 insegna presso l’Università della Musica Hanns Eisler di Berlino. Nel 2014 è stato eletto direttore della German Jazz Musicians Union.

Steve Swell, newyorkese, ha suonato e registrato con personalità jazzistiche come Lionel Hampton e Anthony Braxton. Ha all’attivo 40 registrazioni come leader o co-leader e oltre 100 come ospite. È ben noto per le sue collaborazioni con Cecil Taylor e Bill Dixon e per numerosi progetti con Barry Altschul e Hamid Drake. Insegna nelle scuole pubbliche di New York in progetti che coinvolgono bambini svantaggiati e ha ricevuto il Jubilation Foundation Fellowship Award della Tides Foundation a riconoscimento di questo lavoro.

Fred Lonberg-Holm ha studiato composizione con Morton Feldman, Anthony Braxton, Pauline Oliveros, Bunita Marcus e Noah Creshevsky e violoncello con Orlando Cole e Ardyth Alton. I suoi progetti attuali comprendono Survival Unit III di Joe McPhee, Seval, The Valentine Trio, The Boxhead Ensemble, The Fast Citizen, Ballister e numerosi altri. Oltre a comporre e suonare ha realizzato numerose installazioni sonore, tra cui recentemente al Lincoln Park Conservatory, Joymore e alla Geschiedle Gallery.

Michael Zerang è un musicista, compositore, attivista e produttore chicagoano attivo dal 1976, che spazia dalla musica improvvisata al free jazz, dalla classica contemporanea al teatro performativo. Come percussionista e compositore, Michael ha inciso oltre novanta titoli e ha suonato in 34 nazioni diverse. Lavora regolarmente con Hamid Drake (con il quale festeggia da decenni il compleanno suonando in duo), Peter Brötzmann, Joe McPhee, Jim Baker, Kent Kessler, Clayton Thomas, Magda Mayas, ecc. È stato il direttore artistico della Link’s Performance Series di Chicago, dove attualkemye gestisce il Candlestick Maker.

A seguire, festa coi dj Marco Zanirato e dj Utto