The Grace: arriva a teatro l'omaggio a Jeff Buckley

Il 9 novembre alle 21.00, il Teatro comunale di Predappio ospita il concerto di The Grace, un omaggio al cantautore Jeff Buckley.

Il progetto The Grace è un'idea di Frank Cilio e Claudio Corona Belgrave. Dopo un anno di esibizioni tra Emilia Romagna e Toscana e un pubblico che li segue sempre più numeroso, perfezionano i loro live con l'arrivo di Andrea Costa con il suo violino, elemento mancante per il completamento del puzzle.

Non trattandosi di una classica cover band, The Grace si caratterizza per il personalissimo sound e la creazione di arrangiamenti che celebrano la musica eterea di Jeff Buckley. Il cantante e musicista, scomparso tragicamente nel 1997 all'età di 31 anni, lascia un album, Grace, che rappresenta ancora oggi un'eredità artistica immensa, fuori dalle mode e dal tempo, e che continua ad esercitare un grande fascino.

The Grace riesce a ricreare la magia e l'atmosfera di questo capolavoro, riarrangiando le canzoni in chiave prevalentemente acustica.

Punta di diamante il cantante, Claudio, senza dubbio uno dei migliori in circolazione. Una voce calda piena di armonici, con acuti impossibili e un timbro magnifico. La voce di Claudio è straordinaria per la sua estensione e per la somiglianza a quella che viene definita "la voce dell'angelo". Cantante e batterista, suona un po' alla vecchia maniera, swing: solo cassa, rullante, e charleston.

Indispensabili il chitarrista Frank Cilio alla bi-chitarra acustica (una chitarra amplificata con la quale la nota più bassa esce un'ottava sotto, dando la sensazione di avere chitarra e basso insieme), e Andrea Costa che aggiunge l'esperienza dei Quintorigo, gli arrangiamenti e il suo violino, che non hanno bisogno di presentazioni.

Biglietto: 8 euro.