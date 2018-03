"The Hobby Horse" chiudono la rassegna ArtusiJazz Club

Ultimo appuntamento ArtusiJazz club. Venerdì 23 marzo, all’enoteca bistrot Colonna, si terrà l’ultimo concerto del cartellone organizzato dall’associazione culturale Dai de jazz. A chiudere la rassegna di musica jazz sarà “The Hobby Horse”, ovvero Dan Kinzelman (sassofoni e clarinetti), Joe Rehmer (contrabbasso) e Stefano Tamborrino (batteria). Il gruppo è capitanato da Kinzelman, musicista americano che da anni risiede nel nostro paese, dalla poetica capace di unire in maniera originale una profonda consapevolezza delle sue radici musicali ad un appetito insaziabile per l’esplorazione ed il rischio. I suoi progetti sfuggono a facili classificazioni, spesso mescolando con irriverenza linguaggi distanti fra loro per generare qualcosa di inquietante e affascinante, la cui coerenza deriva proprio dal contrasto estremo fra gli elementi in gioco. Il talentuoso sassofonista è una figura centrale nell’attuale fioritura della nuova scena underground italiana, ricercato sia come leader che come solista. Il concerto in programma a Bertinoro non potrà non coinvolgere lo spettatore e forse spiazzarlo poiché la cifra espressiva di questa formazione sfugge a un immediato incasellamento stilistico: in scaletta si alternano, infatti, linee melodiche cantabili e strappi riconducibili alle pratiche del free jazz, in una rigorosa fantasia d’insieme estremamente energica.

Visto il numero limitato di posti è consigliabile prenotare telefonando all’Enoteca Bistrot Colonna, 0543 444333.