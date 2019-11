Il film campione di incassi "The Joker" torna per tre giorni in sala

Arriva al San Luigi il film capolavoro e campione di incassi "The Joker", vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia. Per rendere omaggio alla fantastica interpretazione di Joaquin Phoenix di uno dei cattivi più affascinanti dei fumetti della DC COMICS, la Sala San Luigi ha organizzato tre giorni di proiezioni:

-sabato 30 Novembre alle ore 21.00 proiezione del film con introduzione della fumetteria Eta Beta che illustrerà il personaggio "Joker" e la sua evoluzione dai fumetti al film; per tutti coloro che si presenteranno travestiti da qualsiasi personaggio di un fumetto verrà riconosciuto un biglietto ridotto di € 4,50;

-domenica 01/12/2019 proiezioni del film alle ore 18.15 e ore 21.00;

-lunedì 02/12/2019 proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano; per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto MOVIE+BEER a soli € 5,50.

Biglietti per tutte le proiezioni: Intero € 5,50 , Ridotto € 4,50, Universitari: € 3,00