"The Normal Heart", uno spaccato di vita reale ai tempi dell'Aids

Sabato 23 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro comunale di Dovadola va in scena lo spettacolo "The Normal Heart", tratto di Larry Kramer per la regia di Antonio Sotgia.

Uno spaccato di vita reale ai tempi dell'AIDS, dal punto di vista pubblico, politico e personale.

È la storia di Ned Weeks e del suo compagno che sta morendo. Weeks resta sbalordito nel constatare quanto poco si sappia in giro della malattia e inoltre è furibondo per la mancanza di reazione da parte dei media e del governo.

Questa rabbia lo porta a diventare un attivista e a creare un centro di salute per gay che diffonda informazioni sull'epidemia. Ma gli vengono messi i bastoni fra le ruote anche dalle direzioni più insospettabili: la comunità gay e i suoi stessi amici che hanno paura e che non vogliono che la loro libertà di promiscuità gli venga portata via.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro