The Quintet, una jam session e un duo di pianisti per l'Artusi Jazz Festival

Giovedì 3 gennaio, alle 21.30 presso il Teatro Ex Seminario di Bertinoro, un concerto a metà strada fra tradizione e modernità: “The Quintet” (Emanuele Cisi, Flavio Boltro, Eric Legnini, Massimiliani Rolff e Adam Pache). A concludere la terza giornata di concerti, una jam session in programma alle 23.30 all’interno dell’Enoteca Bistrot Colonna. Ad aprirla, sarà il trio diretto dal giovane chitarrista cesenate Massimiliano Biondi accompagnato da Lorenzo Valentini (basso) e Tommaso Stanghellini (batteria). Considerato il numero di posti limitati, è consigliata la prenotazione telefonando allo 0543 444 333.

Venerdì 4 gennaio alle 21.30, sempre a Bertinoro ma questa volta nella chiesa di San Silvestro, concerto per due pianoforti ovvero quello di Enrico Zanisi e Alessandro Lanzoni con “Conversation with …”. L’ingresso ai concerti sia di giovedì che di venerdì costano 15 euro l’ingresso intero, 12 il ridotto. Per ricevere maggiori informazioni, telefonare al 340 5395208 oppure visitare il sito www.artusijazzfestival.com