The walking bread, una camminata tra faggi, castagni e focacce

Domenica 24 novembre si tiene The walking bread, un trekking che unisce natura, cammino, condivisione a una vera esperienza local.

Si cammina in mezzo a faggete e castagneti secolari, per poi guadare un piccolo fiume e immergersi completamente nella natura, incontrando chi ha scelto uno stile di vita più lenta. Si giunge a un antico casolare nel mezzo dei castagni di Castagno D’Andrea.

La famiglia che vi abita aspetta i partecipanti con l’impasto pronto per essere steso, modellato e poi infornato nel forno del 1726.

Una volta preparate e cucinate, le focacce unite all’affettato diventano il pranzo. Sarà un occasione per ascoltare la storia di quel posto, un modo di vivere sicuramente diverso dal nostro, tanti progetti per valorizzare quella parte di Parco.

Partenza ore 8 presso il parcheggio delle Palestre di San Martino in Strada, via dell’Appennino, 500.

Si raggiungerà la partenza dell’escursione con Mezzi Propri.

Ritorno indicativo a Forlì per le 17.30.

Lunghezza: Circa 15 km

Dislivello: 650 metri

Durata: 5 ore (soste escluse)

Difficoltà: E* Media (percorso su sentieri nel bosco, con buon dislivello, adatto a persone abituate a camminare e in buone condizioni fisiche)

Costo: Euro 20 comprensivo di servizio di Guida Ambientale Escursionistica e pranzo