Theatro cup, a Forlì la semifinale di improvvisazione teatrale

Venerdì 9 Marzo, alle ore 21 al Teatro San Luigi di Forlì andrà in scena la seconda semifinale del tradizionale campionato tra improvvisatori di Cesena e Forlì, due nuove squadre composte da quattro improvvisatori si affronteranno in una nuova e divertentissima sfida. Un giudice valuterà le improvvisazioni, ma saranno i voti del pubblico a decretare la squadra che potrà giocarsi la finale di Sabato 17 Marzo al Teatro Victor di Cesena.

Questo campionato interno è anche il trampolino di lancio per i nuovi improvvisatori provenienti dall'ultimo anno del corso di improvvisazione, diversi saranno gli attori che esordiranno durante le sfide, affiancati dai più esperti attori dell'associazione, si troveranno per la prima volta di fronte alla platea di un vero teatro, anche per questo non mancheranno i tifosi delle varie compagini a sostenere i propri "beniamini".

Prenotazioni: prenotazioni@the atro.it