Thriller al parco con “La ragazza nella nebbia”

Mercoledì 8 agosto, nell'ambito della rassegna "Una finestra sul cortile", la serata è dedicata agli amanti del thriller con “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, con Toni Servillo e Alessio Boni.

La proiezione si terrà a Santa Sofia presso il Parco della Resistenza alle ore 21. Ingresso 6 euro (ridotto 5 euro per under 14 e over 65). Info: Dire Fare 338 3169741