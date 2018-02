"Ticket to ride": al Diego Fabbri la musica dai Beatles in poi

Ticket to ride, un biglietto per viaggiare: questa l'essenza di ogni canzone nella manifestazione di giovedì alle ore 17:30 presso il teatro Diego Fabbri.

Un testo messo in musica è un viaggio immaginario, individuale e collettivo nello stesso tempo. Il pezzo dei Beatles diviene, quindi, il pretesto per una riflessione inconsueta sulla canzone, sul rapporto tra testo e resa musicale, tra messaggio sonoro e mezzi di comunicazione. Da dove nasce l'approccio "pop" nei testi messi in musica? E davvero la canzone d'autore è un'invenzione del nostro tempo?

Musica in scena. Parole e Note. L'itinerario musicale di quest'anno esplorerà la vita di 4 grandi musicisti; partendo dal testo di una canzone, si vuole scoprire/ ri-scoprire l'Artista. L'analisi del testo sarebbe lo spunto per raccontare l'Autore/Musicista, la sua storia (anche personale), il contesto culturale in cui ha vissuto ed eventuali sviluppi successivi, grazie anche alla sua produzione. La nostra ricerca intende dunque, attraverso la valorizzazione dell'opera, indagare sulle motivazioni che hanno così tanto influenzato lo stile di vita e la cultura di intere generazioni.