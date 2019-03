Tiziana Foschi e Antonio Pisu protagonisti delle "Lettere d'oppio"

Venerdì 29 marzo, ore 21, al Teatro comunale di Predappio va in scena "Lettere d'oppio" regia di Federico Tolardo con Tiziana Foschi e Antonio Pisu.

1860. Il Regno unito, a causa delle dispute commerciali di Oppio, è in guerra con la Cina da diciotto anni. A Londra Dorothy Wellington, una nobildonna devota ai suoi abiti eleganti, attende ormai da diversi anni il ritorno dal fronte del marito George. A farle compagnia nelle sue lunghe giornate di attesa e false speranze, c'è Thomas, un giovane cinico, ma fidato maggiordomo, il cui compito è quello di rassicurare costantemente Dorothy, leggendo ed interpretando in maniera piuttosto eccentrica e su richiesta della donna, la corrispondenza del marito in guerra. Quello che la signora Wellington ignora è che il marito è deceduto, ma Thomas, per paura di perdere il lavoro, le legge delle infinite lettere scritte da lui stesso e, sentendo il peso della menzogna non sa come rivelare la verità alla donna di cui si è intanto innamorato. Dorothy dal canto suo non è così candida e ingenua come sembra e a questo punto i ruoli s'invertono.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.