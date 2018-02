Torna A teatro in famiglia" con il Girotondo del bosco in "La piccionaia"

Nuovo appuntamento, sabato 17 febbraio alle ore 21, con la rassegna “A Teatro in Famiglia” al Dragoni di Meldola. A calcare il palcoscenico sarà la compagnia La Piccionaia con lo spettacolo Girotondo del bosco, scritto e diretto da Carlo Presotto.

Si ricorda che alla rassegna è legata, anche quest’anno l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, grazie alla quale si può consumare la cena in uno dei tanti ristoranti convenzionati della città e successivamente assistere allo spettacolo al prezzo assolutamente vantaggioso di soli 12 euro.

La pietra bambina si stacca dalla montagna, viene presa per mano dal ghiacciaio e portata lontano da casa. La gazza si innamora di un raggio di sole e cerca di afferrarlo in ogni riflesso di acqua sul lago. I geni degli alberi, si danno appuntamento nella grande ed eterna foresta di cui tanto hanno sentito parlare in gioventù.

Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare grandi sono rispecchiate dal paesaggio e nelle creature del bosco.

Lo spettacolo nasce da un laboratorio con i ragazzi dai 6 ai 10 anni, che dopo aver letto insieme agli attori Corona e Rigoni Stern, Buzzati ed Attar hanno giocato gesti e narrazioni, suoni e visioni, scegliendo ognuno una propria guida animale. Animali in disparte, che di solito non sono protagonisti di film di cassetta, animali del bosco. Ognuno di loro custodisce ed accompagna una trasformazione.

Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo. E con loro l’allocco, il merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco narrato da una gazza ragazza, un genio degli alberi, ed un vento dispettoso.

Il percorso di narrazione e di immagini di Carlo Presotto si lega al teatro fisico di Matteo Balbo e della nuova collaborazione di Valentina Dal Mas, per condurre piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco, a ricordare la lingua degli uccelli quella lingua segreta che parlavamo prima di nascere al mondo.