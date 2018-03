Torna il Kiss speed date: si baci chi può!

Torna a Forlì il Kiss Speed Date al Paese dei Balocchi il prossimo 7 aprile, per trovare l'anima gemella..o semplicemente per fare amicizia.



Nuova formula dello Speed Date: durante la serata si incontreranno lo stesso numero di uomini e donne che avranno a disposizione 300 secondi ognuno per conoscere una persona dell’altro sesso.



E a fine serata, IN GIOCO C'E' UN BACIO!



Per info e prenotazioni: 368.3713131 - 392.7600020