Torna in città lo spettacolo "Cantautori. Viaggio in Italia"

Dopo il successo delle tappe emiliane, torna in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì sabato 8 febbraio, alle 21, il concerto “Cantautori. Viaggio in Italia” organizzato dall’Associazione culturale musicale no profit The West Road. Il live di oltre due ore intende essere una biografia in musica dei più famosi interpreti, un tributo in diverse forme artistiche, un omaggio a tutti i grandi cantautori della scena musicale italiana degli ultimi cinquant’anni.

Uno show pieno di emozioni e sorprese le cui canzoni rappresentano geograficamente tutta l’Italia, dalla Calabria al Piemonte, con la voce solista straordinaria, quella della romagnola Claudia Cieli, e quella di Marcello Libertini, musicista e cantante. A completare il cast la ballerina classica Anita Solmi e il mimo e ballerina Sara Brini, entrambe allieve della scuola di danza Arabesque di Bologna. Ad accompagnarli la band formata da Ivano Borgazzi, Marco Dirani, Luciano Genovesi, Marco Giolli e Antonio Laganà, e la voce narrante di Daniele Sirotti.

Biglietti da 16 a 27 euro.