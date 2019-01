Torna in scena l'operetta con "La Vedova Allegra"

Domenica 13 gennaio alle ore 16 proseguono gli spettacoli del cartellone dedicato all’Operetta al Teatro Diego Fabbri di Forlì. La Compagnia Italiana d’Operette porterà sul palcoscenico il classico La Vedova Allegra di Leo Stein e Victor Léon con musiche di Franz Lehàr. In questo allestimento, le coreografie sono firmate da Monica Emmi e la regia da Flavio Trevisan.

La Vedova Allegra, celebre operetta musicata in maniera magistrale da Lehàr, è ambientata a Parigi, presso l’Ambasciata del Pontevedro e che per protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte.

L’ambasciatore pontevedrino, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far sì che la dote della ricca vedova resti nelle casse dello Stato.

Il Barone Zeta, coadiuvato da Njegus, segretario un po’ pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando però una serie di equivoci comici trascinanti che condurranno nonostante tutto all’immancabile lieto fine.

Biglietti: da 14 a 25 €