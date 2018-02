Torna l'operetta con "Il paese di campanelli" di Elena D'Angelo

Domenica 25 febbraio torna l'operetta al Diego Fabbri con "Il paese dei campanelli" interpretato dalla Compagnia Elena D'Angelo. Durante lo spettacolo le musiche saranno eseguite dal vivo dall’orchestra diretta dal M° Sandro Cuccuini; un testo di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.

La Compagnia, per la prima volta al Teatro Diego Fabbri, è stata fondata nel 2014 dal soprano-soubrette Elena D'Angelo che, dopo una ricca carriera sui palchi dei maggiori Teatri si presenta in veste di produttrice e regista, si pone l’ambizioso obiettivo di raggiungere anche un pubblico giovane. Ecco, dunque, il perché di produzioni che, pur nel rispetto della filologia, strizzano l’occhio al gusto moderno grazie ad eleganti allestimenti, un corpo di ballo di otto giovani ballerini, affermati cantanti e attori accompagnati dalla musica dal vivo di un’Orchestra di professionisti. Il Paese dei Campanelli è l’operetta in tre atti scelta per il debutto forlivese: in un’immaginaria isola olandese esiste un Paese dei Campanelli, in cui su ogni casa c’è un piccolo campanile che suona se una moglie tradisce il proprio marito rivelando a tutti l’accaduto. Nessuno ha mai sfidato la leggenda, finché nel paese attracca una nave militare inglese…