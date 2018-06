Torna la cena in bianco, e poi musica fino a tardi

Si terrà sabato sera a Sata Sofia la seconda edizione della "Cena in bianco2 sull'alveo del fiume Bidente, organizzata nuovamente dalla Pro Loco. Unico obbligo della serata - oltre ad arrivare puntuali pe rle 20 - sarà quello di vestirsi completamente di bianco, per un effetto molto suggestivo al tramonto sulle rive del fiume che taglia in due l'abitato.

Un'iniziativa che riscuote al solito molto successo, al punto che i posti a tavola sono esauriti ormai da settimane. Ma per il dopo cena l'ingresso sarà libero, con musica e riverbar aperto fino a tardi.