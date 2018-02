Torna per la 17esima edizione la "Magneda de Porc"

Sabato 10 Febbraio al Circolo DolceAmaro di Villa Rotta, Via Brasini 23, andrà di scena la 17esima edizione della Magneda de Porc.

Vino del territorio, cotica con fagioli, vin brulè, polenta e carne di maiale saranno i protagonisti indiscussi della serata all'insegna dell'ottima cucina romagnola.

La serata avrà inizio alle ore 18:30, il prezzo è di 13€ e i bambini fino a 12 anni non pagano.

A rallegrare i festeggiamenti, musica e come sempre vi sarà una ricca lotteria.

Per maggiori contattare il numero 3341436527.