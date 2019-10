Torna "Pizza e Curve": una serata in fucsia per sconfiggere la discriminazione

Curvy Pride torna con l'evento "Pizza e Curve". L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, celebra la bellezza a tutto tondo, lottando contro discriminazioni e bullismo.

Si tratta di un evento "in fucsia”, che si svolge il 18 ottobre dalle 20.00 in numerose pizzerie italiane, in cui tante donne (ma anche gli uomini) si riuniscono alla stessa ora in collegamento via social, per diffondere un importante messaggio sociale: il diritto a un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti, per affermare la proria indipendenza verso condizionamenti esterni, circa il proprio aspetto fisico.

L'appello, quindi, è quello di partecipare contattando i referenti presenti in molte città. Per aderire alla serata basta inviare una mail a curvypride@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite i canali social all’Associazione o direttamente alle referenti. A Forlì la referente è Loredana Amorosa.