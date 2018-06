A Bertinoro tornano le eccellenze con "Vini e sapori in strada"

Torna sabato 16 giugno una nuova edizione delal kermesse vitivinicola (e non solo) "Vini e sapori in strada", che radnua tantissimi appassionati e non solo nelle strade del "Balcone di Romagna".

Come da tradizione, i produttori delle aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì e Cesena, offriranno degustazioni e as­saggi dei migliori vini, prodotti tipici, dolci e piatti della tradizione romagnola.

Chi acquisterà bicchiere degustazione e tracolla potrà anche giocare al referendum “I migliori vini e sapori per te…”, per vincere esperienze termali nelal vicina struttura di Fratta, oltre a prodotti tipici di Romagna.

Immancabili le degustazioni guidate, organiz­zate appositamente per chi vuol approfondire conoscenze di prodotti di eccellenza del territorio e scoprire qualcosa di più su questo nettare che continua a meravigliare e affascinare.



Il parcheggio sarà disponibile fuori dal centro storico: prevista la regolare navetta gratuita per la Piazza della Libertà ogni 15 minuti a patire dalle ore 19.00 (partenze dai parcheggi di Via Badia –capolinea-, Via Allende, Largo Cairoli).