Tornano le "Letture a voce alta" dei bambini in ospedale

Martedì 17 aprile, alle ore 10, tutti all'ospedale di Forlì per ascoltare i giovani lettori nel secondo appuntamento delle “Letture a voce alta”.

"Questo progetto, nato lo scorso anno scolastico - spiega la maestra Lara Verni - grazie alla collaborazione con l'Ausl Romagna Cultura, mette proprio

al centro i bambini e la lettura. La scuola che lo promuove è la primaria “D. Peroni” di Vecchiazzano, facente parte dell’Istituto Comprensivo n.7 di

Forlì. La lettura è da tempo riconosciuto come il modo migliore per avvicinare i bambini ai libri e farne, da grandi, dei lettori, la lettura ad

alta voce può rivelarsi un valido strumento anche per conquistare ai libri i non lettori o per incoraggiare i lettori deboli. In particolare, la lettura

ad alta voce promuove la lettura attraverso la lettura, dando voce ai libri e alle storie che raccontano, facilita la relazione con i libri perché

trasmette la passione per la lettura, anteponendola alla “fatica” del leggere, permette di condividere l’emozione di un libro e di svelare l’incanto custodito tra le sue pagine, fa emergere il valore sonoro della parola e il suo potere di evocare sensazioni, immagini, affetti ed emozioni nell’animo dell’ascoltatore, insegna che leggere è una magia ripetibile perché si compie a partire da uno strumento, il libro, accessibile a tutti.

Naturalmente è importante che chi legge sappia farlo, senza eccessiva enfasi ma con calore, entusiasmo e passione. Non si tratta di “recitare” un testo, ma di leggerlo in modo espressivo, appassionato e coinvolgente e di essere in grado di stabilire un contatto con chi ascolta."



Ed ecco i nomi dei piccoli lettori della scuola Peroni di Vecchiazzano che si alterneranno martedì 17 aprile, in ospedale : Arianna Petrini, Nicola

Panzavolta, Bianca Nunziatini, Alice Laghi, Sebastiano Trocchia, Hamza El Kabch, Anna Alessandrini, Klarisa Cani e Filippo Montanari.