Tornano le Stelle di Natale per aiutare la ricerca contro i tumori del sangue

Tornano in piazza le Stelle di Natale AIL, manifestazione di beneficenza che quest’anno giunge alla sua 31° edizione, ed è in programma nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2019, in 4.800 piazze italiane. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.

La manifestazione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell'offrire una Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di € 12, diventando così Sostenitore della nostra Associazione.

Dove si trovano le Stelle di Natale:

A Forlì:

in Piazza Saffi 13, lato loggiato Municipio

in Piazzale Kennedy, loggiato profum. Piovaccari

in Corso della Repubblica 144, Mega Forlì

in Via Colombo 10, Centro Commerciale "I Portici"

in Via Andrea Costa 49, Famila

in P.le della Cooperazione 4, Iper Punta di Ferro – libr. Ubik

in P.le della Pieve, San Martino in Strada

Nelle altre città:

Bertinoro: in Piazza del Duca, in Largo Cairoli, in Piazza della Libertà, in Via Bologna 60 alla Chiesa di Capocolle

Castrocaro: in Viale del Lavoro, 15, Supermercato Conad Terme

Cusercoli: in Largo Matteotti

Forlimpopoli: Piazza Pompilio e Via XXV Ottobre 4 al Centro Commerciale BENNET

Galeata: Via Cenni 10, presso le logge del Teatro comunale

Meldola: Piazza Felice Orsini

Premilcuore: Via Roma e P.zza dei Caduti

Rocca San Casciano: Piazza Garibaldi 8, nella tabaccheria Leoni

Santa Maria Nuova: Via Santa Croce 3825, Margherita Panighina

Santa Sofia: in piazza Matteotti