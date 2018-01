Torneo di burraco a favore del "Progetto Margherita"

Domenica 21 gennaio, a partire dalle 15.30 (per iscriversi è necessario presentarsi entro le 15.00), al ristorante/pizzeria Pepper, via della Croce 7, Forlimpopoli, si svolgerà un torneo benefico di burraco promosso da "Il burraco Forlì" e dal Lions Club Forlì Host. Modalità torneo: 4 turni set Mitchell da 4 smazzate; tempo di gara 42 minuti per turno. Quota di iscrizione 15 euro. L'intero ricavato sarà devoluto a favore del "Progetto Margherita - La mia mamma è bellissima" promosso dall'Istituto Oncologico Romagnolo per la fornitura gratuita di parrucche alle donne che, in seguito a cure oncologiche, devono affrontare il delicato momento della caduta dei capelli. È consigliabile la prenotazione: Franca Serra 347 0450193 - Andrea Mariotti 377 1234395.