Torroni, mercatini e tradizione: a Forlì la Fiera di Santa Lucia

Venerdì 13 dicembre, in Corso della Repubblica a Forlì, prende vita la tradizionale Fiera di Santa Lucia, la festa del Torrone per le ragazze innamorate.

Un detto popolare definisce il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, come il “giorno più corto che ci sia” e anche se in realtà il solstizio d’inverno arriva qualche giorno dopo, è il periodo dell’anno in cui i popoli europei celebrano la luce (e la vista!), proprio perché di luce ce n’è ben poca in questi giorni.

A Forlì in occasione della Fiera di Santa Lucia arrivano in corso della Repubblica, in prossimità della bella chiesa barocca dedicata alla Santa, circa 120 bancarelle di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa ma soprattutto tante cose buone da mangiare: croccanti, torroni, dolcetti, golosità varie e giocattoli per la gioia di grandi e piccini.

Nell’arco della giornata per i fedeli si svolge la rituale benedizione agli occhi, di cui la santa è protettrice. Ma Santa Lucia un tempo era conosciuta anche come protettrice delle donne nubili: per le giovani in cerca di marito, soprattutto le più povere e senza dote, farsi vedere in chiesa a Santa Lucia e partecipare ad una delle tante messe celebrate in quel giorno, significava rendere pubblica la volontà di accasarsi.

E forse da qui arriva la tradizione di regalare per Santa Lucia un pezzo di buon torrone artigianale all'innamorata, una dichiarazione di amorosi intenti alla portata di tutti, certamente meno impegnativa di un anello di fidanzamento.

In ogni caso, al di là della tradizione, siamo sicuri che in questo giorno ogni rappresentante del gentil sesso apprezzerà un omaggio goloso in attesa del Natale.

Orario: dalle 7.30 alle 20.00. Parcheggio auto gratuito dalle ore 15.