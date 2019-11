Torte e biscotti fatti in casa per la storica scuola dell’infanzia forlivese

Una buona azione, anche piccola, ne genera tante altre. E così a partire da un semplice dolce fatto in casa si sviluppano progetti più ampi, sia nel tempo che nello spazio. Attraverso l’iniziativa "Torte francescane", messa in moto dall’Associazione dei genitori ed amici delle Suore Francescane, vengono raccolti fondi a favore della scuola dell’infanzia forlivese che opera nel centro storico della città dal 1885. Il progetto educativo della scuola si fonda in un contesto di piena potenziamento dell’identità dei bambini e contemporaneamente valorizzando la partecipazione delle famiglie nel percorso formativo. Una condivisione attiva che vede coinvolti i genitori nella programmazione di obiettivi di crescita e di supporto della realtà scolastica. La mattina di domenica 17 novembre quindi, dalle 11 alle ore 12.30 sarà possibile acquistare torte e biscotti fatti in casa proprio davanti la Chiesa del Suffragio, all'angolo tra Corso della Repubblica e Piazza Saffi.

Il ricavato servirà per sostenere progetti a favore della scuola e dei bambini che la vivono oggi e che la vivranno negli anni futuri. Tra le iniziative realizzate negli anni scorsi ad esempio c’è stato l’acquisto di un defibrillatore adatto sia a bambini che adulti, dotando così la scuola di uno strumento di sicurezza utile non solo nel breve ma anche nel lungo periodo. Tra le caratteristiche della Scuola c'è la volontà di vivere pienamente la relazione con il centro storico e con i cittadini. La scelta della location per questa iniziativa infatti non è casuale e testomonia il preciso desiderio dell'Associazione il Cantico e della Scuola dell'Infanzia di sottolineare il legame con tutti gli abitanti della città, in una relazione fatta anche di piccoli gesti ma concreti, che possono contribuire allo sviluppo della comunità.