Tour culturale di solidarietà in tandem e risciò per le vie del centro

Nell’ambito degli eventi collaterali associati alla Mostra “L’eterno e il tempo. Tra Michelangelo e Caravaggio” allestita presso i Musei San Domenico di Forlì, domenica 3 giugno a partire dalle ore 9.30 la sezione territoriale di Forlì e Cesena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, promuove e organizza un tour culturale in tandem e risciò attraverso le vie del centro che comprende la visita alla mostra. Ecco nel dettaglio i due momenti dedicati ai non vedenti e ipovedenti:

Grazie all’utilizzo di tandem e ‘risciò’, persone con disabilità visiva, accompagnati da volontari dell’associazione, potranno visitare in bicicletta la città alla scoperta dei palazzi e dei luoghi storici di Forlì in un’esperienza lontana dalla propria quotidianità. Sarà una pedalata domenicale attraverso le vie del centro storico, alla scoperta del Cinquecento e non solo. Una guida professionista illustrerà il percorso e i monumenti con l’ausilio di un sistema di cuffie wireless, consentendo la ‘visione’ della realtà circostante e abbattendo le barriere del buio.

VISITA ALLA MOSTRA PER TUTTI

Grazie a un’audioguida per non vedenti che permette di visitare la mostra rivelando quei particolari silenziosi che difficilmente potrebbero essere percepiti con l’utilizzo di una normale audioguida, sedici fra le più rappresentative opere in mostra saranno audiodescritte dallo staff del Centro Diego Fabbri, dando vita ad un percorso uditivo, rappresentativo della grande esposizione. La guida è ascoltabile on line utilizzando il proprio smartphone: l’utente può godere pienamente della grande mostra, senza nessun costo aggiuntivo.

Per informazioni e per partecipare 0543 402247