"Tra arrivi e partenze", poesia e scienza protagoniste: al Matteucci la decima edizione della Notte Bianca

Mercoledì, dalle 20,45, si svolgerà la decima edizione della Notte Bianca al “Matteucci”, tra scienza e poesia, un percorso attraverso le scoperte, le osservazioni, le invenzioni degli alunni del biennio dell’Istituto, condotti dalla professoressa Anna Cortesi, che nel decimo anno dell’evento si cimenta ancora nella ricerca di una via di confine tra ciò che è ragione e ciò che è sentimento. "Tra arrivi e partenze" è il tema che ha coinvolto i ragazzi in quest’anno scolastico, impegnati in un lungo viaggio di osservazione della natura e della storia, dell’arte e della scienza. "Ci accompagneranno sull’Apollo 13 e negli Oceani di plastica, alla scoperta di porti lontani e vicini, ci condurranno attraverso la conoscenza del corpo umano al cospetto di Leonardo Da Vinci, viaggiatore del tempo", spiega Cortesi. Le api e il loro “meraviglioso mondo” saranno il centro di un evento che è riflessione scientifica e filosofica sul senso della vita e del tempo. Collaboreranno con i propri preziosi contributi il Wwf Italia sezione di Forlì, le aziende agricole “Scozzoli” e “Ortomio” di Forlì. Il coro e il laboratorio teatrale dell’Istituto coloreranno la serata di poesia.