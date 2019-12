Tra ironia e delicatezza il concerto dei Bevano Est

Sabato 21 dicembre, alle ore 21.30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro arrivano in concerto i Bevano Est.

I Bevano Est sono una storica formazione musicale che si presenta alla Rimbomba in veste di trio: Stefano Ciuma Delvecchio all'organetto, Davide Castiglia al violino e Giampiero Unda Cignani al clarinetto.

Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in un Circolo chiede ascolto e in piazza fa ballare.