"Tra le stelle e il lago..." con rientro dal sentiero panoramico

Per scoprire gli angoli più suggestivi del lago con la luce del tramonto e cena romagnola presso il rifugio Ca' di Sopra in una posizione panoramica mozzafiato e dove la luce artificiale non “inquina” la vista del cielo stellato d’estate, sabato 30 giugno a Ridracoli è in programma un'escursione molto speciale. Rientro notturno con torce elettriche lungo il sentiero panoramico.

Ritrovo alle ore 19.00 presso Idro Ecomuseo. Rientro previsto per le ore 24.00 circa. Quota individuale di partecipazione all’ escursione €40,00 per adulti e € 23,00 per bambini fino ai 12 anni, 3-5 anni €10.00 , bambini 0-2 anni gratuito.



Prenotazione obbligatoria a IDRO entro mercoledì 27 giugno – 0543 917912