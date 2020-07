Tra pittura e musica con il trio JoLì & Co e le opere di La Bruna-Perpignani

Venerdì 24 luglio alle ore 20 all'Azienda Agricola Casadei (via Fiordinano Brosa, 32, Predappio) appuntamento con IncontrARTI, l'evento che unisce pittura e musica, cibo e buon vino, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche e tradizione romagnola.

Nella splendida cornice delle colline di Predappio, aperitivo degustazione al tramonto con i vini dell'Azienda Agricola Casadei e una proposta di delizie gastronomiche, accompagnato dalla musica live del trio acustico JoLì & Co. e dall'esposizione di opere degli artisti Paolo La Bruna e Vanni Perpignani.

Composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra), il trio acustico JoLi' & Co. propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

A fare da cornice alla performance live saranno le opere di due pittori, presenti durante la serata per illustrare la loro arte: Paolo La Bruna, artista forlivese dall'immaginario colorato ed evocativo, e Vanni Perpignani, pittore di Predappio, con i classici giocattoli immersi in ambientazioni allegre e vivaci.

Una esplosione di colori ed emozioni per una serata all'insegna di musica, arte e buon cibo.

A deliziare il palato saranno il tagliere degustazione con affettati, formaggio, torte salate e piadina romagnola, in abbinamento a due calici di vino. La proposta si conclude in dolcezza con un tagliere degustazione di biscotti e ciambella, serviti con calice di passito dolce.

Prenotazione obbligatoria anche WhatsApp 388 064 5013