Tra “Rock & resilienza”, il mondo della musica raccontato da Paola Maugeri

Sabato 8 febbraio, alle 21.00, arriva un nuovo appuntamento per la Stagione di Prosa al Teatro Mentore di Santa Sofia: Paola Maugeri presenta “Rock & resilienza”, spettacolo in cui si parla – e si fa – musica, ma non solo.



Paola Maugeri, punto di riferimento del giornalismo televisivo musicale e volto storico di Mtv, che nella sua lunga carriera ha incontrato e intervistato molti dei maggiori protagonisti del rock, ci racconta come questi personaggi idolatrati e ammirati in tutto il mondo non siano semidei moderni, ma persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. La musica, dunque, è salvatrice ed è in grado di salvare chi la fa e chi l’ascolta.

Lo spettacolo ambientato in un luogo-non luogo, in un tempo sospeso, trasforma questa esperienza in narrazione, tra parole, musica dal vivo, suggestioni ed emozioni.



“La vita è l’arte dell’incontro' amava ricordare Vinicius De Moraes e se, a ben guardare, nulla succede per caso, tutti gli incontri nella nostra vita hanno un senso e uno scopo; il più delle volte lo comprendi anni dopo, o magari mai, ma il senso è quello e nessuno è ancora riuscito a convincermi del contrario”, dice Paola Maugeri che sarà sul palco insieme al chitarrista e direttore musicale Manuel Buda e all’attore Giuseppe De Luca.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti Cumulativo e Prosa. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro per over 65 e under 27.