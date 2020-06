Tra sonorizzazioni ed emozioni: il doppio live di Red Planet ed Edison Studio

La stagione estiva di Area Sismica – interamente dedicata a Pierantonio Pezzinga – propone per il weekend del 4 e 5 luglio il doppio concerto di Red Planet (formazione estemporanea nata espressamente per volontà di Area Sismica e presente in residenza a Ravaldino in Monte il 3 luglio) e di Edison Studio, che sonorizza dal vivo il film muto del 1911 Inferno, di Francesco Bertolini e Adolfo Padovan.

Sabato 4 luglio, ore 21.30, tocca ai Red Planet, concerto (e residenza) creato appositamente per questa stagione estiva, che rimescola le carte già dal tipo di formazione, un doppio duo fiati/percussioni animato da musicisti di grande esperienza nei rispettivi ambiti, che hanno dimostrato nei fatti la loro grande apertura mentale rispetto a disparati percorsi artistici. Anche in questo caso la ricerca di elementi destabilizzanti porterà a risultati sorprendenti, vista la presenza di musicisti del calibro di Marco Zanotti, Edoardo Marraffa, Fabrizio Spera e Marco Colonna, capaci di spaziare in ogni meandro della sfera emozionale che solo uno spettacolo dal vivo può regalare.

Domenica 5 luglio, ore 21.30, tocca a Edison Studio con la sonorizzazione del film muto Inferno di Francesco Bertolini e Adolfo Padovan (1911). Orde di demoni-pipistrello armati di forche appuntite, schiere di candide anime del paradiso che galleggiano in cielo, Paolo e Francesca che planano dall’alto volando e restano sospesi a mezz’aria, Bertrand de Born che mostra la sua testa mozzata e infine un gigantesco Lucifero-Mangiafuoco che divora cadaveri diafani e trasparenti.

Non hanno certo risparmiato sugli effetti speciali Adolfo Padovan e Francesco Bertolini, ossia i due registi-pionieri che nel 1911 hanno realizzato Inferno, il primo, autentico lungometraggio della storia del cinema italiano. Un kolossal senza precedenti basato sul testo della prima cantica della Divina Commedia e sulle celebri incisioni dantesche di Gustav Dorè: 3 anni di riprese, 150 tra attori e comparse, 100 scene, 71 minuti di durata, 300.000 lire di investimento e una campagna pubblicitaria durata più di un anno. In più: una distribuzione davvero internazionale che tocca l’Europa e gli Stati Uniti dove il film incassa la bellezza di 2 milioni di dollari.

Ingresso 12 euro ogni concerto, 20 euro per entrambi gli eventi dei weekend. I posti saranno limitati e preassegnati, la loro prenotazione dovrà avvenire via email a info@areasismica.it. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente.