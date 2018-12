Tra tango e musica popolare europea: lo show di Pepe Medri e Dimitri Sillato

Sabato 22 dicembre, alle 21.30, Pepe Medri e Dimitri Sillato arrivano al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14.

I due artisti e propongono lo spettacolo "L’inconsapevole Tom Frost", un live che passa dal tango alla musica popolare europea.

Si può decisamente definire un'affinità elettiva la forza che lega Pepe Medri e Dimitri Sillato in questa versione ridotta e cameristica del gruppo "Timbuctù Orkestra". Dimensione in cui hanno trovato fin da subito una forte identità espressiva, merito soprattutto della musica di Pepe Medri che conserva sempre, nonostante i riferimenti al tango e più genericamente al popolare, una grande riconoscibilità e originalità. I brani scritti da Pepe Medri si possono quindi definire di radice popolare, ma gli ampi spazi di improvvisazione e la formazione stessa dei musicisti che provengono dal jazz e dalla musica colta, ampliano molto l’orizzonte. Lirica e sorprendente la musica di questo duo, è un sortilegio, e come ogni artista naif, Pepe Medri mantiene un’ingenuità, un’imperfezione che fanno del suo mondo, pura poesia.

Ulteriori informazioni e prenotazioni: 333.1296915 (Davide Fabbri)

Ingresso con tessera del Circolo