Tradizioni d'autunno: a spasso nel noceto con la spigolatura solidale

Tre giorni dedicati alla Spigolatura all’azienda Agricola San Martino (Via Persiani 61 - San Martino in Strada). Sabato, domenica e lunedì l’appuntamento è con la tradizionale pratica che in agricoltura si tramanda da secoli e che da alcuni anni, grazie all’impegno di San Martino, assume un carattere solidale. Con un contributo libero per ogni nucleo familiare si potrà entrare nel noceto e prendere i frutti rimasti a terra dopo la raccolta. I proventi saranno devoluti all'Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì per l'acquisto di sussidi didattici. Ad accogliere le persone saranno i volontari dell’istituto comprensivo (docenti, studenti e genitori) in diversi punti d'entrata, dalle ore 8 alle ore 17.

Confermata quindi anche per questa edizione la collaborazione con l’Istituto numero 8 di Forlì. Un rapporto consolidato che lo scorso anno ha dato vita ad un percorso didattico per avvicinare gli studenti al settore dell’agricoltura e alla produzione della noce nel territorio. I ragazzi, di una età compresa fra gli 11 e i 14 anni, durante l’anno sono stati coinvolti nelle varie fasi della filiera, potatura invernale, raccolta meccanizzata, lavorazione e vendita. Da questa esperienza è nata la pubblicazione “Il Tempo delle Noci” con prefazione di Vittorio Sgarbi, edita da Maggioli Editore e presentata in occasione della XIV Giornata della Noce che si è svolta lo scorso 11 ottobre alla San Martino. Il libro raccoglie foto e appunti presi in libertà dai ragazzi che hanno partecipato al progetto 2017/2018 “Le noci sotto l’obiettivo (fotografico)!” e che presto si potranno ammirare in una mostra.

La Spigolatura Solidale rientra nell’ampia attività di responsabilità sociale d’impresa portata avanti dell’azienda agricola San Martino in cui, in occasione della Giornata della Noce, è stato inaugurato il nuovo stabilimento 4.0 di New Factor, l’azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata. Il nuovo centro, per una produzione maggiormente digitalizzata e interconnessa, è destinato alla lavorazione della noce di Romagna. Le nuove linee sono state pensate e realizzate da New Factor, così come previsto nel progetto di filiera In-Noce, ideato da New Factor che ne è capofila, insieme ad Agrintesa ed a nove aziende agricole, San Martino compresa, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna. Nelle giornate della Spigolatura Solidale sarà operativo anche il punto vendita della San Martino che negli anni è diventato uno spazio di riferimento per centinaia di consumatori e appassionati della noce.