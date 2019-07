Trail di Campigna, giovani musicisti e Festa di San Benedetto

A Santa Sofia è in programma un fine settimana fatto di musica, escursioni ed emozioni.

Venerdì 12 luglio, iniziando con un aperitivo alle 20.30, si tiene il “Galà sulle Rive del Bidente”. Una cena, musicalmente accompagnata, organizzata da Pro Loco Santa Sofia. Info: 338.4853560



Sempre venerdì 12 luglio, l'associazione di volontariato “Il Molino” organizza la manifestazione “Il Molino in Festa”, la quale prevederà un'escursione lungo la Via Romea Germanica, con partenza alle ore 19,30 da Ronco Lido di Forlì attraverso il Parco Fluviale Bidente-Ronco, i Meandri del Fiume Ronco e strade vicinali in mezzo ai campi, con arrivo a Fratta Terme alle ore 21.45 circa. Alla fine del percorso è previsto un pasta-party. Per info: Gilberto Zanetti 3408149125



Venerdì 12 luglio, alle ore 21.00, presso il museo civico "Domenico Mambrini" di Pianetto di Galeata, si esibirà l'Orchestra Giovanile Paneuropea, formata da ragazzi provenienti da dieci paesi europei aderenti al progetto "La musica, un ponte tra i popoli". Il concerto è coorganizzato dall'associazione musicale "Cesare Roveroni".



Sabato 13 luglio, in mattinata, pulizia dell'alveo fluviale con i bambini, promossa da Tre Ponti Alto Bidente. Il ritrovo è previsto all'Hangar Cafè alle ore 8.00. Sarà un occasione per sensibilizzare i bimbi al rispetto dell'ambiente ed educarli sui progetti di ripopolazione del fiume. E' in programma una dimostrazione di pesca.



Nello stesso giorno, alle ore 20.30, presso il Parco della Resistenza, si terrà il 23° Premio Sportilia, con ospiti internazionali.



Sempre sabato 13, alle 21.30, il gruppo SantaYoung organizza la serata d'intrattenimento “CineTopa”: proiezione del film “Ocean's 8” in località Brusa Topa.



Domenica 14 luglio si svolgerà il Trail della Campigna: sesto Trail valevole per il campionato UISP e ventisettesima passeggiata non competitiva. Per info: 339 444 7330



Nella stessa giornata, nel pomeriggio, si svolgerà la Festa di San Benedetto presso la Parrocchia di Berleta, con musica, gastronomia e Santa Messa.



A partire dal tardo pomeriggio di, nuovamente, domenica 14, Santa Sofia, in Piazza Matteotti, ospiterà coloratissimi mercatini di artigianato, leccornie e tanto altro. Contemporaneamente, la band “Visioni di Cody” si esibirà in concerto presso Bar Moderno.