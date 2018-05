Tramonto a passeggio verso il convento, tra il bosco e la vigna

Domenica alle ore 18.00 con ritrovo in Piazza del Duomo a Modigliana (p.zza C. Battisti) si svolgerà IL CONVENTO TRA IL BOSCO E LA VIGNA, una passeggiata con incontri e degustazioni in un luogo caro ai modiglianesi, alla scoperta della bellezza a due passi dal centro.

Il percorso a piedi partirà da Modigliana, alla scoperta degli oliveti, dei vigneti e dei boschi attorno ai Frati a cura di Alessandro Liverani ed ospiti.

Presso il Convento all’aperto nel parco: un racconto e lettura di poesie

Cena per tutti i partecipanti – a cura del Gruppo Alpini di Modigliana



Aperto a tutti; 70-80 posti disponibili € 7 pax

per info e prenotazioni evento :

‭+39 335 5342080