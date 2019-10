Tre Giorni del Sangiovese al via: tutto esaurito per il "Pranzo itinerante con assaggi di razionalismo"

Tutto esaurito per il "Pranzo itinerante con assaggi di razionalismo" ultimissimi posti per la "Cena a Palazzo", due degli eventi proposti per la manifestazione “Tre giorni del Sangiovese” che celebra la produzione vitivinicola caratteristica dei territori di Predappio, giunta alla 14esima edizione, che si terrà da venerdì a domenica.

Il programma di venerdì prevede l’inizio delle degustazioni a partire dalle 19 con stand gastronomici e musica: ogni partecipante potrà acquistare un calice al prezzo di 7 euro e procedere a degustazioni libere del Sangiovese “Terre di Predappio”. Alle ore 21 l’evento clou della prima serata, il concerto dei Moka Club, la band di disco music anni ’70-’80 formata da sette elementi provenienti da tutta la Romagna, che ha scelto Predappio per l’avvio del nuovo tour.

Il programma di sabato, a partire dalle 19, prevede due cene con due tagli decisamente differenti l’uno dall’altro: la “Cena Solidale”, con piatti tipici del territorio a Km 0 proposti dalla associazioni del territorio, e la “Cena a Palazzo”, cena gourmet nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Varano (alle 20, prenotazione obbligatoria, 0543-921766. Menù: selezione formaggi del territorio della Locanda Appennino; risotto coi funghi; coniglio in porchetta con purè di zucca della Locanda Appennino; zuppa inglese di Benso; biscotti secchi di la Casetta: 50 euro).

Chiuderà la serata il concerto dei Loopers Acoustic Trio. Al mattino della domenica si terranno due attività sportive: una camminata non competitiva e un evento ciclistico. Prodotti tipici del territorio a chilometro zero saranno protagonisti invece con l’allestimento del mercato contadino sotto le logge di piazza Garibaldi. Apertura degli stand gastronomici alle 12. Cultura, storia, architettura e vini saranno abbinati con il ‘Pranzo itinerante con assaggi di Razionalismo’, con degustazioni presso i luoghi simbolo del Museo Urbano di Predappio. Alle 14 esibizione del comico Andrea Vasumi mentre, alle ore 16, il momento letterario “Calici di cultura”, con Maurizio Boscherini, Veronica Bevacqua e Luca Lambruschi, chiuderà simbolicamente i Tre Giorni di festeggiamenti”.