Tre installazioni di Di Camillo, Rebagliati e Siboni per "Arte al Monte"

Per il terzo anno consecutivo, in attesa dell’avvio - a ottobre - del nuovo ciclo triennale di mostre curate da Regnoli 41 ad “Arte al Monte”, ovvero nei locali a piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, le vetrine che affacciano su corso Garibaldi ospiteranno tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con tecniche profondamente diverse.

Gli artisti scelti per dare vita quest’anno alle “Vetrine d’artista di Arte al Monte” sono infatti:

Marcello di Camillo, forlivese, che dipinge su supporti lignei di recupero

Laura Rebagliati, ceramista cesenate, impegnata nel progetto “Fatti spinosi”

Werter Siboni, riminese, dedito all’arte della combustione, sulle orme di Burri.

Le vetrine rimarranno allestite per tutta l’estate, ovvero fino a metà settembre, per lasciare quindi spazio ad una mostra sulle tematiche affrontate dalla Settimana del Buon Vivere.