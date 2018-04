"Tre manifesti ad Ebbing", al San Luigi la versione in lingua originale

Secondo appuntamento con il cinema in lingua alla SALA SAN LUIGI. Venerdì 6 aprile 2018 alle ore 21.00 verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, il film "TRE MANIFESTI AD EBBING, MISSOURI" vincitore di due premi Oscar (miglior attrice, migliore attore non protagonista).

Per l'occasione sarà possibile usufruire del pacchetto MOVIE+ BEER a soli 5,00 Euro.