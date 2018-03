Trebbo di primavera: poeti e poesie in dialetto romagnolo

Il Comitato Culturale di Pieveacquedotto Fo, comunica che è stato organizzato, con il patrocinio del Comune di Forlì, il Trebbo di Primavera per sabato 24 marzo 2018 presso la sala delle Assemblee del Foro Boario, Piazzale Foro Boario n. 7 Fo con inizio alle ore 15,00; un pomeriggio che fa parte ormai della tradizione forlivese e che apre alla Primavera con il calore della canzone e della poesia.

Si potranno ascoltare poesie in dialetto romagnolo con i poeti: Miserocchi Danio, Naldi Rosalda, Ravaioli Giuseppe, Sozzi Ida

In programma anche canzoni e musica con Veris Giannetti e un intermezzo comico con attori della compagnia dla Zercia.

Nel corso del pomeriggio sono previsti gli interventi di :

Raoul Mosconi Assessore Quartieri e Partecipazione Fo

Simona Rusticali Coordinatrice Quartiere Foro Boario Fo

Marino Monti Minestar dell' Associazione Culturale E' Racoz

Graziella Valentini Componente Comitato Culturale di Pieveacquedotto

Il Trebbo poetico di Primavera sarà presentato da Piergiuseppe Bertaccini